Общество 21.03.2026 в 10:11
В Забайкальском крае в 2025 году зафиксирован семикратный рост числа дезертиров
Сбежавших военных вычисляют с помощью видеокамер
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае в 2025 году значительно выросло число дезертиров, сообщает «Чита.ру». Информацию об этом озвучил начальник краевого УМВД России Вячеслав Еговцев, выступая перед депутатами регионального Законодательного собрания.
Если в 2024 году на розыск дезертиров поступило около 400 материалов, то в 2025 году эта цифра возросла до 2500. Еговцев также отметил острую нехватку в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который включает видеокамеры с системой распознавания лиц. Эта система, по его словам, могла бы значительно помочь в выявлении как беглецов, так и других преступников.
В отличие от трети регионов России, где биометрическая видеоаналитика уже активно используется и помогла в прошлом году обнаружить около 5000 разыскиваемых лиц, в Забайкальском крае она не внедрена. Тем не менее, сотрудники полиции региона провели более 1500 просмотров архивов камер видеофиксации, что было необходимо для раскрытия и расследования преступлений, совершенных в общественных местах.
В текущем году планируется установить дополнительные 50 камер с функцией распознавания лиц, на что потребуется около 15 миллионов рублей. Этот вопрос находится на рассмотрении правительства региона.
ТегиЗабайкалье