Общество 21.03.2026 в 11:12
В Бурятии у экс-главы поселка отняли 1,9 млн рублей
Женщина не смогла доказать законность их происхождения
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд удовлетворил иск прокурора республики о взыскании с бывшей главы поселка Новый Уоян Ольги Ловчей 1,9 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре, эти деньги поступили на банковские счета женщины, но законность их происхождения она подтвердить не могла. Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, ранее Ольгу Ловчую досрочно уволили с должности в связи с утратой доверия, а также осудили за превышение должностных полномочий.
Тегиконфискация