Общество 21.03.2026 в 14:45

У экс-председателя иркутского парламента изъяли имущества и вклады на миллиарды рублей

Депутат Круглов совмещал бизнес с работой в Заксобрании области
Текст: Иван Иванов
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Виктора Круглова — бывшего председателя Законодательного собрания Иркутской области и председателя совета директоров «Саянскхимпласт». 

Как сообщает «Коммерсант», суд установил, что имущество семьи Круглова, включая доли в российских и иностранных компаниях, ценные бумаги на сумму свыше 10 миллиардов рублей и денежные средства на счетах на сумму 1,2 миллиарда рублей, было нажито коррупционным путём. 

Иск был подан в апреле 2025 года в связи с тем, что Круглов совмещал государственную службу и бизнес, несмотря на действующие запреты. Компания «Саянскхимпласт» — крупнейшее в России предприятие по производству ПВХ с годовой выручкой 25 миллиардов рублей и значительной ролью в экономике города Саянска — в мае 2025 года также была изъята государством. Работу предприятия и сохранение рабочих мест при этом не планируется менять.

Все новости

В Забайкалье полицейские обнаружили у автомобилиста 18 золотых слитков
21.03.2026 в 14:54
У экс-председателя иркутского парламента изъяли имущества и вклады на миллиарды рублей
21.03.2026 в 14:45
Аргентинский след в Бурятии
21.03.2026 в 14:00
Митрополит подарил музею в Улан-Удэ уникальную книгу
21.03.2026 в 13:01
Глава Бурятии встретился с федеральными чиновниками
21.03.2026 в 11:39
В Бурятии у экс-главы поселка отняли 1,9 млн рублей
21.03.2026 в 11:12
70-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
21.03.2026 в 10:50
В Забайкальском крае в 2025 году зафиксирован семикратный рост числа дезертиров
21.03.2026 в 10:11
Набиуллина порадовала жителей Бурятии
21.03.2026 в 10:03
В Иркутске осудили женщин, напавших на педиатра из-за отсутствия бахил
21.03.2026 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Аргентинский след в Бурятии
Студентка из Неукена покоряет русский язык в Улан-Удэ
21.03.2026 в 14:00
Митрополит подарил музею в Улан-Удэ уникальную книгу
Она была выпущена ещё в XIX веке
21.03.2026 в 13:01
В Бурятии у экс-главы поселка отняли 1,9 млн рублей
Женщина не смогла доказать законность их происхождения
21.03.2026 в 11:12
В Забайкальском крае в 2025 году зафиксирован семикратный рост числа дезертиров
Сбежавших военных вычисляют с помощью видеокамер
21.03.2026 в 10:11
