Общество 21.03.2026 в 14:45
У экс-председателя иркутского парламента изъяли имущества и вклады на миллиарды рублей
Депутат Круглов совмещал бизнес с работой в Заксобрании области
Текст: Иван Иванов
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Виктора Круглова — бывшего председателя Законодательного собрания Иркутской области и председателя совета директоров «Саянскхимпласт».
Как сообщает «Коммерсант», суд установил, что имущество семьи Круглова, включая доли в российских и иностранных компаниях, ценные бумаги на сумму свыше 10 миллиардов рублей и денежные средства на счетах на сумму 1,2 миллиарда рублей, было нажито коррупционным путём.
Иск был подан в апреле 2025 года в связи с тем, что Круглов совмещал государственную службу и бизнес, несмотря на действующие запреты. Компания «Саянскхимпласт» — крупнейшее в России предприятие по производству ПВХ с годовой выручкой 25 миллиардов рублей и значительной ролью в экономике города Саянска — в мае 2025 года также была изъята государством. Работу предприятия и сохранение рабочих мест при этом не планируется менять.
