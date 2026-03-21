В Иркутской области нестабильный интернет создает проблемы для бизнеса

Это крайне осложняет работу для IT-сектора, который насчитывает 800 компаний
Текст: Иван Иванов
О функционировании интернет-компаний в Иркутской области шла речь на рабочей встрече с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко с руководителями ведущих ИТ-компаний и представителями АНО «Цифровая экономика». 

Как сообщается в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в регионе функционирует более 800 ИТ-компаний. Их суммарная выручка в 2024 году достигла 33 млрд рублей, продемонстрировав рост почти на 30% по сравнению с 2023 годом. Данные за 2025 год губернатор озвучивать не стал, поскольку в прошлом году в области начали активно применяться блокировки интернета. И компании столкнулись серьезными трудностями. 

Но кое-что удается делать даже в этих непростых условиях. Так на встрече были представлены два примера успешных разработок: программа для заказа и доставки медицинских препаратов в отдаленные населенные пункты, где отсутствуют аптеки, и система оформления пропусков в национальный парк, позволяющая туристам получать их онлайн, а администрации парка – эффективно отслеживать потоки посетителей. 

Дмитрий Григоренко активно поддержал инициативу по масштабированию перспективных ИТ-решений, разработанных в регионах, на федеральный уровень. Он подчеркнул, что развитие ИТ-рынка в России требует постоянного диалога с представителями отрасли и взаимной обратной связи. В целях дальнейшей интеграции ИТ-сектора в экономическое развитие региона, представители ИТ-компаний приглашены в инвестиционный совет при губернаторе  Иркутской области для разработки специализированных решений для экономических проектов региона.

Однако, все эти планы, амбициозные заявления и губернаторские инициативы идут в явное противоречие с текущей реальностью, в которой интернет в стране массово блокируется, а многие талантливые IT-специалисты вынуждены покидать Россию в поисках стран, где интернет пока еще демонстрирует стабильное качество и доступность.

