На Байкале убрали бани

Природоохранная прокуратура добилась демонтажа четырёх незаконных сооружений на льду Байкала в границах Прибайкальского национального парка у острова Ольхон. Об этом сообщается портал «Ирсити.ру» со ссылкой на Telegram-канале Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Прямо на льду у Ольхона были установлены банные комплексы, деревянные чаны, туалетные кабины и бытовые помещения без разрешительных документов. Подробнее о деятельности природоохранной прокуратуры Байкальского региона можно узнать на официальных ресурсах ведомства.В итоге прокурор внёс представление дирекции нацпарка. Нарушения после этого были устранены, все объекты демонтированы и вывезены с акватории озера. В отношении владельцев бань и туалетов составлены протоколы по статье 8.39 КоАП РФ - нарушение правил охраны особо охраняемых территорий. Санкция предусматривает штраф до 4 тысяч рублей для граждан с конфискацией оборудования.Ранее туристы пожаловались на переполненные туалеты на льду Байкала в районе мыса Саган-Хушун острова Ольхон. Их установил нацпарк. В пресс-службе объяснили, что зимние санитарные зоны были установлены в проливе Малое Море в преддверии открытия ледовой переправы и маршрута «Ледовая сказка». Переполненными туалеты оказались из-за наплыва зевак и экстренных служб после гибели туристов в том районе.С подобным наплевательским отношением к Байкалу со стороны туристических структур необходимо заканчивать.Фото: «Номер один»