Общество 22.03.2026 в 15:02

Комиссия Минобороны высоко оценила подготовку к военной службе в Бурятии

Опыт республики по патриотическому воспитанию будут тиражировать в других регионах
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии три дня работала Центральная конкурсная комиссия Министерства обороны РФ. Представители ведомства оценивали, как в республике организована подготовка граждан к военной службе и проведение призыва. Возглавил комиссию представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Члены комиссии побывали в Прибайкальском районе, где ознакомились с работой по военно-патриотическому воспитанию в школах и детских садах. Глава района Николай Коновалов рассказал гостям о системе подготовки граждан к военной службе. Комиссия посетила Турунтаевскую районную гимназию, Зырянский детский сад «Одуванчик» и Прибайкальскую центральную районную больницу, где узнали о состоянии здоровья подростков и проводимых лечебно-оздоровительных мероприятиях.

«По факту наша работа заключается в том, чтобы посмотреть, поинтересоваться и что-то перенять, спроецировать на другие регионы», - отметил Владимир Цимлянский. Вице-адмирал подчеркнул, что военно-патриотическая работа - один из ключевых элементов конкурса, объемный пласт работы, цель которого - воспитать осознанного защитника Отечества.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что комиссия дала высокую оценку работе республики. «Коллеги посмотрели, как у нас выстроена работа - от военкоматов до патриотического воспитания молодежи. Побывали в образовательных учреждениях, съездили в Прибайкальский район, пообщались с ребятами, со слушателями курсов. По итогам - оценка высокая», - написал он в своем телеграм-канале.

Примечательно, что комиссия не проверяющая, а именно конкурсная: она собирает лучшие практики по стране. Опыт Бурятии будут показывать и в других регионах. При этом гости указали и на направления, где республике можно еще усилить работу. «Конечно, мы и так знаем: в Бурятии люди - настоящие патриоты. И взрослые, и молодежь. Готовы работать, развивать республику и, если нужно, защищать страну. И когда это подтверждают на федеральном уровне - значит, всё делаем правильно», - добавил Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

