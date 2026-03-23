За год в Бурятии зафиксировали 8 случаев падения детей из окон

В Бурятии в прошлом году зафиксировали восемь случаев падения детей из окон. В беду попадали малыши от 2 до 4 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина.

«Самое страшное – практически все случились, пока взрослые были дома. Родители буквально на минуту вышли в другую комнату, и этой секунды хватило. Ключевая угроза – открытое окно и москитная сетка, которая создает смертельную иллюзию защиты. Дети опираются на нее, как на стену, а сетка не выдерживает», - прокомментировала омбудсмен.

Родителям советуют: