Общество 23.03.2026 в 09:53

За год в Бурятии зафиксировали 8 случаев падения детей из окон

Родителей призывают соблюдать меры безопасности
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии в прошлом году зафиксировали восемь случаев падения детей из окон. В беду попадали малыши от 2 до 4 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина.

«Самое страшное – практически все случились, пока взрослые были дома. Родители буквально на минуту вышли в другую комнату, и этой секунды хватило. Ключевая угроза – открытое окно и москитная сетка, которая создает смертельную иллюзию защиты. Дети опираются на нее, как на стену, а сетка не выдерживает», - прокомментировала омбудсмен.

Родителям советуют:

  • Установить блокираторы. Замки, ограничители открывания или съемные ручки на окна. Хранить ручки в недоступном месте;

  • Убрать мебель от окон – кровати, стулья и тумбы, которые могут стать «трамплином»;

  • Освободить подоконник от игрушек и ярких предметов, привлекающих внимание;

  • Помнить, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка и не спасает от падения;

  • Использовать режим микропроветривания или специальные фиксаторы.

 

Теги
окно падение

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru