За год в Бурятии зафиксировали 8 случаев падения детей из окон
В Бурятии в прошлом году зафиксировали восемь случаев падения детей из окон. В беду попадали малыши от 2 до 4 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина.
«Самое страшное – практически все случились, пока взрослые были дома. Родители буквально на минуту вышли в другую комнату, и этой секунды хватило. Ключевая угроза – открытое окно и москитная сетка, которая создает смертельную иллюзию защиты. Дети опираются на нее, как на стену, а сетка не выдерживает», - прокомментировала омбудсмен.
Родителям советуют:
-
Установить блокираторы. Замки, ограничители открывания или съемные ручки на окна. Хранить ручки в недоступном месте;
-
Убрать мебель от окон – кровати, стулья и тумбы, которые могут стать «трамплином»;
-
Освободить подоконник от игрушек и ярких предметов, привлекающих внимание;
-
Помнить, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка и не спасает от падения;
-
Использовать режим микропроветривания или специальные фиксаторы.