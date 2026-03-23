Кладбище в Улан-Удэ превратили в «шиномонтаж»

В Улан-Удэ неизвестные вывезли на территорию Южного кладбища более 30 автомобильных шин. Их выбросили в контейнеры, предназначенные для растительного мусора и материалов, оставшихся после ухода за могилами, а также в овраг неподалеку.

Специалисты МАУ «Специализированная служба» уже обратились в полицию. Виновное лицо устанавливают, после его привлекут к ответственности.

«Контейнеры на территории кладбищ предназначены только для растительного мусора и материалов, связанных с уходом за местами захоронений. Выбрасывать строительный или бытовой мусор, а также крупногабаритные отходы категорически запрещено», - напомнили горожанам.

Очевидцев просят сообщать о подобных нарушениях по телефонам: 8 (3012) 210-210 или 8 (3012) 23-32-32 (круглосуточно).