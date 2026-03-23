23.03.2026 в 10:12

Кладбище в Улан-Удэ превратили в «шиномонтаж»

Неизвестные выбросили в контейнеры и в овраг неподалеку более 30 шин

Текст: Карина Перова
Фото: МАУ «Специализированная служба»

В Улан-Удэ неизвестные вывезли на территорию Южного кладбища более 30 автомобильных шин. Их выбросили в контейнеры, предназначенные для растительного мусора и материалов, оставшихся после ухода за могилами, а также в овраг неподалеку.

Специалисты МАУ «Специализированная служба» уже обратились в полицию. Виновное лицо устанавливают, после его привлекут к ответственности.

«Контейнеры на территории кладбищ предназначены только для растительного мусора и материалов, связанных с уходом за местами захоронений. Выбрасывать строительный или бытовой мусор, а также крупногабаритные отходы категорически запрещено», - напомнили горожанам.

Очевидцев просят сообщать о подобных нарушениях по телефонам: 8 (3012) 210-210 или 8 (3012) 23-32-32 (круглосуточно).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
