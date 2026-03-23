Общество 23.03.2026 в 10:26
Туристам запретят выезжать на лёд Байкала
Туристы слишком много гадят на льду, полагают авторы законопроекта
Текст: Иван Иванов
Озеро Байкал, жемчужина Сибири, может потерять один из своих самых зрелищных и популярных видов туризма — зимние путешествия по льду. Обсуждаемый в настоящее время законопроект об ужесточении штрафов за выезд на лед вне оборудованных переправ вызвал волну негодования среди представителей туристической отрасли Иркутской области, которые опасаются полного сворачивания зимнего сезона, сообщает «Ирсити.ру».
Инициатива законодателей стала прямой реакцией на недавнюю трагедию, когда восемь китайских туристов погибли, оказавшись на непрочном байкальском льду. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, на портале независимой экспертизы был опубликован законопроект, который предполагает значительное увеличение штрафов. Граждане, нарушившие запрет, могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, а юридические — от 10 до 50 тысяч рублей. Публичное обсуждение проекта продлится до 24 марта.
Однако, как отмечают участники рынка, ситуация гораздо сложнее, чем просто повышение штрафов. По словам заместителя председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова, мнения в бизнес-сообществе разделились. "Только практика покажет, к чему это приведет и насколько серьезен будет контроль за исполнением этого закона", — заявил он.
Копылов подчеркнул, что новый законопроект не является полной революцией, а скорее "стыкуется" с уже существующим региональным законодательством, которое предусматривало административную ответственность за подобные нарушения. "Новый закон "всего-навсего ужесточает размеры штрафов", – уточнил он.
Тем не менее, "дьявол кроется в деталях", как выразился Копылов. Основная проблема заключается в неоднозначности трактовки термина "транспортные средства" в действующем постановлении о запрете выезда на лед. Эта нечеткость уже приводила к абсурдным ситуациям, например, к отмене забегов русских конных троек на Иркутском водохранилище. "Опасность кроется не в штрафах", — уверен эксперт, — "они и раньше были".
Представители туристической отрасли, в частности, гид Антонина Радионова, прямо заявляют, что "из-за ужесточения ответственности зимний туризм на озере просто перестанет существовать". Их опасения связаны с тем, что любой выезд на лед, даже если он продиктован желанием показать туристам красоту Байкала, теперь может быть приравнен к нарушению.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что представители туристической отрасли намекают на мотивацию, связанную с поведением иностранных туристов, в частности, китайских. Хотя в официальных документах это не указывается, за кадром звучат мнения о том, что "китайские туристы слишком много гадят на лед", что и стало одной из причин ужесточения контроля.
Инициатива законодателей стала прямой реакцией на недавнюю трагедию, когда восемь китайских туристов погибли, оказавшись на непрочном байкальском льду. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, на портале независимой экспертизы был опубликован законопроект, который предполагает значительное увеличение штрафов. Граждане, нарушившие запрет, могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, а юридические — от 10 до 50 тысяч рублей. Публичное обсуждение проекта продлится до 24 марта.
Однако, как отмечают участники рынка, ситуация гораздо сложнее, чем просто повышение штрафов. По словам заместителя председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова, мнения в бизнес-сообществе разделились. "Только практика покажет, к чему это приведет и насколько серьезен будет контроль за исполнением этого закона", — заявил он.
Копылов подчеркнул, что новый законопроект не является полной революцией, а скорее "стыкуется" с уже существующим региональным законодательством, которое предусматривало административную ответственность за подобные нарушения. "Новый закон "всего-навсего ужесточает размеры штрафов", – уточнил он.
Тем не менее, "дьявол кроется в деталях", как выразился Копылов. Основная проблема заключается в неоднозначности трактовки термина "транспортные средства" в действующем постановлении о запрете выезда на лед. Эта нечеткость уже приводила к абсурдным ситуациям, например, к отмене забегов русских конных троек на Иркутском водохранилище. "Опасность кроется не в штрафах", — уверен эксперт, — "они и раньше были".
Представители туристической отрасли, в частности, гид Антонина Радионова, прямо заявляют, что "из-за ужесточения ответственности зимний туризм на озере просто перестанет существовать". Их опасения связаны с тем, что любой выезд на лед, даже если он продиктован желанием показать туристам красоту Байкала, теперь может быть приравнен к нарушению.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что представители туристической отрасли намекают на мотивацию, связанную с поведением иностранных туристов, в частности, китайских. Хотя в официальных документах это не указывается, за кадром звучат мнения о том, что "китайские туристы слишком много гадят на лед", что и стало одной из причин ужесточения контроля.