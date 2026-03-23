Между Россией и Монголией может возобновится прямое авиасообщение

Москва и Улан-Батор намерены активизировать переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Соответствующее соглашение было достигнуто между представителями двух стран. Этот шаг призван укрепить экономические и культурные связи между Россией и Монголией.Международный авиарейс между Москвой и Улан-Батором был приостановлен в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса. С тех пор, несмотря на окончание пандемии, прямое авиасообщение между столицами двух государств так и не было возобновлено. Отмечается, что потенциальное возобновление рейсов может быть обусловлено позицией монгольской стороны, которая, возможно, слишком осторожно воспринимает западные санкции, запрещающие открытие прямых рейсов между Россией и рядом других стран.