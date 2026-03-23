23.03.2026 в 10:31

Между Россией и Монголией может возобновится прямое авиасообщение

Речь идёт об авиарейсе рейсе Москва-Улан-Батор
Текст: Иван Иванов
Москва и Улан-Батор намерены активизировать переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Соответствующее соглашение было достигнуто между представителями двух стран. Этот шаг призван укрепить экономические и культурные связи между Россией и Монголией. 

Международный авиарейс между Москвой и Улан-Батором был приостановлен в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса. С тех пор, несмотря на окончание пандемии, прямое авиасообщение между столицами двух государств так и не было возобновлено. Отмечается, что потенциальное возобновление рейсов может быть обусловлено позицией монгольской стороны, которая, возможно, слишком осторожно воспринимает западные санкции, запрещающие открытие прямых рейсов между Россией и рядом других стран.
Монголия

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
