Общество 23.03.2026 в 12:19

ВСЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт»

Профилактическую работу проведут с родителями школьников, а также с пассажирами электричек и на вокзалах магистрали
Текст: Андрей Константинов
ВСЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт»
Фото: ВСЖД
В преддверии весенних школьных каникул на Восточно-Сибирской железной дороге стартовала акция «Безопасный транспорт», направленная на предупреждение происшествий с детьми в зоне движения поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
В рамках акции железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции и прокуратуры проведут профилактические мероприятия как с несовершеннолетними, так и со взрослыми: рейды на наиболее травмоопасных участках магистрали, уроки безопасности для учеников школ, расположенных вблизи железнодорожной инфраструктуры, разъяснительные беседы, конкурсы и викторины на знание правил поведения на железной дороге.
 
Кроме того, профилактическую работу проведут с родителями школьников, а также с пассажирами электричек непосредственно в подвижном составе и на вокзалах магистрали.
 
Восточно-Сибирская магистрали напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности. Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переходе путей, снимать наушники и капюшон, не пользоваться мобильным телефоном. Категорически запрещены игры рядом с инфраструктурой.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
