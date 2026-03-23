ВСЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт»

В преддверии весенних школьных каникул на Восточно-Сибирской железной дороге стартовала акция «Безопасный транспорт», направленная на предупреждение происшествий с детьми в зоне движения поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В рамках акции железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции и прокуратуры проведут профилактические мероприятия как с несовершеннолетними, так и со взрослыми: рейды на наиболее травмоопасных участках магистрали, уроки безопасности для учеников школ, расположенных вблизи железнодорожной инфраструктуры, разъяснительные беседы, конкурсы и викторины на знание правил поведения на железной дороге.Кроме того, профилактическую работу проведут с родителями школьников, а также с пассажирами электричек непосредственно в подвижном составе и на вокзалах магистрали.Восточно-Сибирская магистрали напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности. Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переходе путей, снимать наушники и капюшон, не пользоваться мобильным телефоном. Категорически запрещены игры рядом с инфраструктурой.