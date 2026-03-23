Пенсионерка в Улан-Удэ нашла карту и устроила внезапный шопинг

В Улан-Удэ пенсионерка потратила чужие деньги на покупку постельного белья. Банковскую карту она нашла на улице и сразу отправилась с ней по магазинам. В начале марта в полицию Железнодорожного района обратилась 55-летняя женщина с заявлением о пропаже 8 249 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая потеряла карту на одной из остановок общественного транспорта. Ее нашла 63-летняя пенсионерка, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Женщина оплатила чужой картой покупки в нескольких магазинах, где приобрела постельное бельё и другие бытовые товары. После покупок она выбросила карту в мусорный бак, - сообщили в полиции республики.

Причинённый ущерб пенсионерка полностью возместила потерпевшей, однако все равно теперь проходит по уголовному делу по статье «Кража».

