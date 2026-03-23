В районе в Бурятии накопили наледь на 30 гектарах

В Тарбагатайском районе Бурятии возрождают забытый метод полива наледью, чтобы защитить кормовую базу от возможной засухи. Так, за зиму аграрии накопили около 30 га наледи для орошения сенокосных угодий.

Исторически Тарбагатайский район практиковал полив наледью, но в последние десятилетия к такому способу не прибегают. В ноябре на совещании под председательством зампреда правительства – министра сельского хозяйства региона Амгалана Дармаева этот метод предложили вернуть.

«Сложностей с созданием наледей нет. Орошение дает прибавку урожайности на 200-300%, а совместно с агротехническими приемами, такими как прокалывание пастбищ и их дискование, будут достойные результаты», отметил руководитель Россельхозцентра Намжил Мардваев.

В профильном министерстве добавили, что всего в Тарбагатайском районе 47 оросительных систем, а по Бурятии их более тысячи.