Общество 23.03.2026 в 12:39
Запасы носков в Улан-Удэ растаяли быстрее весеннего снега
Текст: Елена Кокорина
В Октябрьском районе Улан-Удэ полиция задержала 16-летнего носочного вора, который за три вечера вынес из магазина 42 пары носков на 27 тысяч рублей. Продавец обратилась в полицию, когда заметила, что ассортимент носков тает быстрее, чем снег весной.
Как выяснилось, юный любитель носков действовал по всем правилам криминального жанра: дожидался ухода продавца, аккуратно отжимал противокражные ставни и выносил добычу. На допросе подросток признался, что все похищенные носки раздарил друзьям и знакомым.
В полиции отметили, что ранее юноша был судим за угон автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: нейросеть
