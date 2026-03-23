Запасы носков в Улан-Удэ растаяли быстрее весеннего снега

В Октябрьском районе Улан-Удэ полиция задержала 16-летнего носочного вора, который за три вечера вынес из магазина 42 пары носков на 27 тысяч рублей. Продавец обратилась в полицию, когда заметила, что ассортимент носков тает быстрее, чем снег весной.

Как выяснилось, юный любитель носков действовал по всем правилам криминального жанра: дожидался ухода продавца, аккуратно отжимал противокражные ставни и выносил добычу. На допросе подросток признался, что все похищенные носки раздарил друзьям и знакомым.

В полиции отметили, что ранее юноша был судим за угон автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

