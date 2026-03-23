В мэрии Улан-Удэ пообещали до конца этой недели откачать лужи

В мэрии Улан-Удэ пообещали завершить откачку луж на дорогах до конца этой недели. Сотрудники комбината по благоустройству избавляются от талой воды в наиболее проблемных участках города. Так, накануне они откачали почти 2,5 тысячи кубометров воды (это примерно 350 вакуумных машин).

«Основной объем – в Октябрьском районе. Мастера районов каждый час объезжают свои участки и оперативно передают информацию в диспетчерскую. На места скопления вод сразу отправляем технику», – отметил директор КБУ Игорь Мункуев.

Минувшей зимой выпало почти в два раза больше снега, чем обычно. Каждый день на улицах города работают 6 вакуумных машин и 3 мобильные бригады с мотопомпами.

Также талая вода доставляет много проблем и неудобств жителям ДНТ, СНТ, частного сектора.

«Заявки в частном секторе мы принимаем. В первую очередь необходимо помочь там, где нет проезда, где дорога у жителей является единственным въездом и выездом. Но если есть альтернативная дорога, то мы улицу ставим в конец списка. В остальных случаях ставим дорогу в общий список по очереди, будем там откачивать после завершения работ на основных, главных улицах», – добавил Игорь Мункуев.

Кроме того, сейчас КБУ ведёт посыпку скользких участков, теневых мест и также убирает песок с главных магистралей с помощью вакуумно-подметальных машин.

Горожане могут оставить заявку на откачку воды, подсыпку и уборку улиц через чат-бот: @dispmbukbu_bot

А также по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838, 379-646