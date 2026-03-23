Общество 23.03.2026 в 14:01

В мэрии Улан-Удэ пообещали до конца этой недели откачать лужи

Каждый день работают 6 вакуумных машин и 3 мобильные бригады с мотопомпами
A- A+
Текст: Карина Перова
В мэрии Улан-Удэ пообещали до конца этой недели откачать лужи
Фото: архив «Номер один»

В мэрии Улан-Удэ пообещали завершить откачку луж на дорогах до конца этой недели. Сотрудники комбината по благоустройству избавляются от талой воды в наиболее проблемных участках города. Так, накануне они откачали почти 2,5 тысячи кубометров воды (это примерно 350 вакуумных машин).

«Основной объем – в Октябрьском районе. Мастера районов каждый час объезжают свои участки и оперативно передают информацию в диспетчерскую. На места скопления вод сразу отправляем технику», – отметил директор КБУ Игорь Мункуев.

Минувшей зимой выпало почти в два раза больше снега, чем обычно. Каждый день на улицах города работают 6 вакуумных машин и 3 мобильные бригады с мотопомпами.

Также талая вода доставляет много проблем и неудобств жителям ДНТ, СНТ, частного сектора.

«Заявки в частном секторе мы принимаем. В первую очередь необходимо помочь там, где нет проезда, где дорога у жителей является единственным въездом и выездом. Но если есть альтернативная дорога, то мы улицу ставим в конец списка. В остальных случаях ставим дорогу в общий список по очереди, будем там откачивать после завершения работ на основных, главных улицах», – добавил Игорь Мункуев.

Кроме того, сейчас КБУ ведёт посыпку скользких участков, теневых мест и также убирает песок с главных магистралей с помощью вакуумно-подметальных машин.

Горожане могут оставить заявку на откачку воды, подсыпку и уборку улиц через чат-бот: @dispmbukbu_bot

А также по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838, 379-646

Теги
лужи откачка КБУ

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru