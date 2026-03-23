Общество 23.03.2026 в 14:20
Сибиряк представился полицейским именем брата, чтобы его не лишили прав
Доказывать, что он соврал, невиновному парню пришлось в суде
Текст: КП-Новосибирск
Верховный Суд РФ отменил постановления новосибирских судов в отношении 30-летнего Дмитрия. Мужчина доказывал, что не ездил пьяный за рулем и что его незаконно лишили прав. По словам Дмитрия, в авто на тот момент был его двоюродный брат, который представился его именем. Чтобы добиться справедливости новосибирцу пришлось дойти до Верховного суда. Подробнее в материале — КП-Новосибирск.
Нарушение произошло в Бийске 6 апреля 2024 года. Дмитрий узнал о нем, когда ему пришла повестка в суд. Новосибирец рассказал на заседании свою версию, также были допрошены сотрудники ДПС, которые составляли протокол. Суд Дмитрию не поверил: новосибирца лишили прав и выписали штраф — 30 тысяч рублей.
- Я дошел до кассационного суда, но решение оставили без изменений. Я писал брату, спрашивал, зачем он это сделал, он так и не смог толком ничего объяснить. Выяснилось, что он уже лишен прав на три года за нетрезвую езду, поэтому и решил прикрыться мной, - рассказал Дмитрий КП-Новосибирск.
Мужчина решил не останавливаться. Вместе с адвокатом он отправил жалобу в Генеральную прокуратуру РФ и председателю СК РФ. Дело дошло до Верховного суда.
- Несмотря на все имеющиеся препятствия, наличие решений судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, посчитавших Дмитрия виновным в совершении административного правонарушения, нам все же удалось добиться справедливости, и восстановить нарушенные права гражданина, - рассказал КП-Новосибирск Илья Зинченко, юрист Дмитрия.
Верховный суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций и вот почему.
- Мер к проверке доводов Дмитрия о его непричастности к совершению административного правонарушения судьями не принято, в частности не были допрошены лица, указанные в качестве понятых в протоколе об отстранении водителя от управления транспортным средством, - написано в постановлении. - В подтверждение доводов заместителем Генерального прокурора Российской Федерации были предоставлены копии документов о возбуждении уголовного дела в отношении инспекторов, протокол допроса двоюродного брата, где тот признался, что именно он был за рулем машины 6 апреля 2024 года, допрос свидетелей.
Еще один весомый аргумент, который сыграл свою роль – почерковедческая экспертиза.
- Рукописные записи и подписи от имени Дмитрия в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения выполнены не им, а иным лицом, - написано в решении ВС РФ.
Рассмотрев все документы, суд решил, что постановления трех судов нужно отменить. Производство по делу прекратить.
- Сейчас мы ждем ответа от следователей, чтобы понять, как будет развиваться уголовное дело в отношении инспекторов. Также Дмитрий думает обратиться с иском в суд к МВД Алтайского края для возмещения морального вреда, - уточнил юрист.
