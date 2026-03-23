Общество 23.03.2026 в 14:26

В Забайкалье предложили запретить ночным заведениям торговать алкоголем

Проблема алкоголизации населения в регионе остается острой
Текст: Иван Иванов
Начальник УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев выступил с предложением распространить ночной запрет на розничную продажу алкоголя на все объекты общепита, включая ночные клубы, так как их работа ухудшает оперативную обстановку. Об этом сообщает портал ZAB.ru

В 2025 году 31,7% преступлений в крае совершены в состоянии алкогольного опьянения, что почти вдвое выше среднероссийского показателя. Только в Чите зафиксировано около 700 таких преступлений.

Власти региона принимают меры для борьбы с алкоголизацией. С 1 сентября 2025 года ограничена розничная продажа алкоголя в магазинах с 12:00 до 22:00, что привело к закрытию большинства алкомаркетов в жилых домах Читы. С 1 марта 2026 года ограничения распространились на объекты общепита в многоквартирных домах или в 100 метрах от них. Также введен запрет на торговлю спиртным рядом с религиозными объектами.

Несмотря на принятые меры, проблема алкоголизации остается острой. Ежемесячно в Чите совершается более 50 преступлений под воздействием алкоголя. Полицейские провели более 1,5 тысяч проверок алкомагазинов, выявив 272 нарушения и изъяв 13 тонн алкоголя. Однако это не особо помогло.

Предложение Еговцева направлено на снижение потребления алкоголя, которое в Забайкалье (10,1 литра на человека в год в 2024 году) выше среднего показателя по стране (7,84 литра). Председатель Заксобрания поручил профильному комитету проработать инициативу.
