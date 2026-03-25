Мошеннические схемы для родственников бойцов СВО

Вопрос: «Стало много мошеннических схем, в том числе обманывают родственников бойцов СВО. Какие схемы есть, расскажите читателям?» Иван Петрович, Кяхта.

Когда близкий человек на передовой, каждая новость о нем — на вес золота. Этим и пользуются мошенники. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие и украсть деньги. О самых распространенных схемах предупреждают в УБК МВД.

Фальшивые звонки «из военкомата» и «от сослуживцев»

Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь командирами, сослуживцами или волонтерами. Часто они уже владеют реальными данными о вашем родственнике. Сценарии обмана могут быть разными: сообщают о ранении или награде, предлагают оформить выплату, просят денег на помощь. Цель — вынудить назвать код из СМС, перейти по ссылке, установить приложение или перевести средства. Иногда мошенники запугивают: фальшивые сотрудники спецслужб предупреждают об «утечке данных» или угрожают уголовным делом. Под давлением жертва сама передает коды или наличные курьеру.

Чаты «помощи» и «поиска пропавших»

В мессенджерах создают группы для тех, кто потерял связь с бойцами. Вместо реальной помощи в таких каналах собирают личные данные и распространяют вредоносные файлы. Их часто маскируют под названия: «список военнопленных.apk», «приложение Красного Креста.apk», «фотоальбомы пленных.apk». Устанавливать такие файлы нельзя — они содержат вирусы.

Сбор данных через фото

Мошенники ищут людей, которые за деньги или под давлением согласятся сфотографировать надгробия погибших участников СВО. В кадр попадают имена, фамилии, даты рождения и гибели — эти детали потом используют, чтобы войти в доверие к родственникам. Никому не отправляйте фото захоронений и не участвуйте в сборе таких данных, даже если вас убеждают, что ответственности не будет.

