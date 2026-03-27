Общество 27.03.2026 в 09:00
Алименты на ребенка старше 18 лет
Кто может получать
Текст: Номер один
Вопрос: «Кто может получить алименты на ребенка старше 18 лет?» Ольга Викторовна, Поселье.
Получать алименты после совершеннолетия могут родители нетрудоспособных детей с инвалидностью. Для этого необходимо два условия: у ребенка установлена I, II или III группа инвалидности и он признан нетрудоспособным, а суд подтверждает, что он нуждается в материальной поддержке. Даже если ребенок получает пенсию или пособия, но остается малоимущим, право на алименты сохраняется.
Если родитель согласен платить
Достаточно заключить нотариальное соглашение. В нем прописывают сумму, периодичность и способ перевода средств. Понадобятся паспорта сторон, справка об инвалидности ребенка и документ о доходах плательщика.
Если родитель отказывается
Придется обращаться в суд. Подать заявление может сам ребенок, а если он недееспособен — его опекун. Важно: даже если алименты уже платили до 18 лет, после совершеннолетия нужно отдельное обращение.
Для суда потребуются:
● паспорт заявителя,
● заявление (судебный приказ или иск),
● свидетельство о рождении (или иное подтверждение родства),
● справка об инвалидности,
● справка о составе семьи,
● документы о расходах (лечение, реабилитация и т.д.),
● подтверждение направления копии иска ответчику.
Что важно знать
Если инвалидность снимут или доходы ребенка существенно вырастут, суд может освободить родителя от дальнейших выплат.
Фото: Номер один
