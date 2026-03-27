Алименты на ребенка старше 18 лет

Получать алименты после совершеннолетия могут родители нетрудоспособных детей с инвалидностью. Для этого необходимо два условия: у ребенка установлена I, II или III группа инвалидности и он признан нетрудоспособным, а суд подтверждает, что он нуждается в материальной поддержке. Даже если ребенок получает пенсию или пособия, но остается малоимущим, право на алименты сохраняется.Если родитель согласен платитьДостаточно заключить нотариальное соглашение. В нем прописывают сумму, периодичность и способ перевода средств. Понадобятся паспорта сторон, справка об инвалидности ребенка и документ о доходах плательщика.Если родитель отказываетсяПридется обращаться в суд. Подать заявление может сам ребенок, а если он недееспособен — его опекун. Важно: даже если алименты уже платили до 18 лет, после совершеннолетия нужно отдельное обращение.Для суда потребуются:● паспорт заявителя,● заявление (судебный приказ или иск),● свидетельство о рождении (или иное подтверждение родства),● справка об инвалидности,● справка о составе семьи,● документы о расходах (лечение, реабилитация и т.д.),● подтверждение направления копии иска ответчику.Что важно знатьЕсли инвалидность снимут или доходы ребенка существенно вырастут, суд может освободить родителя от дальнейших выплат.