Общество 30.03.2026 в 09:00

Прививка от клещевого энцефалита

Как, когда и где поставить?
Текст: Номер один
Вопрос: «Кто может бесплатно получить прививку от клещевого энцефалита?» Андрей С., Улан-Удэ.
Вся территория Бурятии является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту — это значит, что риск заражения существует в любом районе республики, включая Улан-Удэ. В 2026 году из-за аномально теплой погоды клещи ожидаются раньше обычного — уже во второй декаде марта.

По данным Роспотребнадзора по Бурятии, в прошлом году за медицинской помощью после укусов клещей обратились почти 4 тысячи человек. Клещевым энцефалитом заболели 28 человек, и почти все они не были привиты. При этом вакцинация остается самым надежным способом защиты: она дает 99-процентную гарантию.

Кому положена бесплатная прививка
В Бурятии бесплатно прививают всех жителей — взрослых и детей — в поликлиниках по месту жительства в рамках регионального календаря профилактических прививок. В первую очередь вакцинацию рекомендуют детям, а также людям декретированных профессий — тем, кто по роду деятельности часто бывает на природе: лесозаготовителям, охотникам, работникам дачных и туристических объектов.
Отдельная категория — дети до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для них вакцинация проводится бесплатно в детских поликлиниках.

Когда и как прививаться
Тем, кто вообще не прививался, сейчас самое время начать вакцинацию по экстренной схеме: первая прививка, затем вторая — через месяц. Защитный уровень антител достигается через две недели после второй дозы, поэтому завершить курс нужно до выезда на природу.

Если вы прививались ранее, необходима ревакцинация — одну прививку делают каждые три года. В прошлом году иммунизацию в Бурятии прошли более 96 тысяч человек, включая около 50 тысяч детей.

Важно: прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства. Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта или педиатра.

