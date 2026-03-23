Общество 23.03.2026 в 15:34

В селе в Бурятии строят часовню Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

Объект возводят в Ганзурино
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Иволгинского района

В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии строят часовню Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». На месте побывал глава муниципального района Николай Емонаков.

Этот проект уникален тем, что строительство ведется по инициативе местных жителей, которые объединились ради этого благого дела. Люди сами инициировали, собрались и делают всё возможное, чтобы святое место появилось в их селе.

«Собрали оргкомитет, прошлись по объекту. Обсудили все насущные вопросы по стройке, сверили планы и наметили, что нужно сделать в ближайшее время. Видно, что процесс идет, но поддержка по-прежнему нужна», - прокомментировал Николай Емонаков.

На сегодняшний день здание часовни уже возведено. Впереди – строительство купола, сходни для крещения, внутренние отделочные работы, облагораживание прилегающей территории.

