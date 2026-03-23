В Улан-Удэ жалуются на бездействие «управляшки»

В редакцию «Номер один» с жалобой на управляющую компанию обратилась жительница дома по улице Ключевская 76А. Женщина рассказала, что с наступлением тепла в подъезде возле ее квартиры на 12-м этаже начался потоп.Сначала вода капала с трубы возле двери (по ней стекает вода с крыши), затем сырость распространилась по стенам. Такая ситуация продолжается уже третий день, но управляющая компания «Элитория» мер по устранению проблемы не принимает.- В субботу после звонка в «Элиторию» приезжал сотрудник управляющей компании, посмотрел на бегущую воду и уехал. Сказали, что «заявка в работе», но вода так и продолжает капать. Так продолжается уже третий день. Теперь вода бежит уже внутри квартиры, из-за этого намокли стены и разбухли двери, - рассказала женщина.На повторные звонки горожанки в «управляшке» заявили, что «заявка закрыта», а проблема якобы устранена.- Такое наплевательское отношение к жильцам просто возмутительно. Буду жаловаться в Жилищную инспекцию и готовить иск в суд, - говорит горожанка.