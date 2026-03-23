Общество 23.03.2026 в 16:22

В Улан-Удэ жалуются на бездействие «управляшки»

Квартиру горожанки топит уже третий день
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В редакцию «Номер один» с жалобой на управляющую компанию обратилась жительница дома по улице Ключевская 76А. Женщина рассказала, что с наступлением тепла в подъезде возле ее квартиры на 12-м этаже начался потоп. 



Сначала вода капала с трубы возле двери (по ней стекает вода с крыши), затем сырость распространилась по стенам. Такая ситуация продолжается уже третий день, но управляющая компания «Элитория» мер по устранению проблемы не принимает.



- В субботу после звонка в «Элиторию» приезжал сотрудник управляющей компании, посмотрел на бегущую воду и уехал. Сказали, что «заявка в работе», но вода так и продолжает капать. Так продолжается уже третий день. Теперь вода бежит уже внутри квартиры, из-за этого намокли стены и разбухли двери, - рассказала женщина.



На повторные звонки горожанки в «управляшке» заявили, что «заявка закрыта», а проблема якобы устранена. 



- Такое наплевательское отношение к жильцам просто возмутительно. Буду жаловаться в Жилищную инспекцию и готовить иск в суд, - говорит горожанка.

Фото: предоставлено жительницей дома

Теги
управляшка потоп

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru