В Бурятии вручили жилищные сертификаты 21 молодой семье

Накануне в Бурятии прошла торжественная церемония вручения жилищных сертификатов. Поддержку в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» оказали 21 молодой семье.

На эти цели направили более 70 миллионов рублей. В этом году поддержку получили 66 многодетных семей и семей участников СВО из разных районов республики, а за последние годы – более 1100 семей.

«Программа реализуется по инициативе президента России Владимира Путина не первый год. Это дает возможность большим семьям становиться еще больше, а значит улучшать демографию нашей республики. Искренне рад за каждую семью. Дом – это не просто стены. Это место, где рождается счастье, где рождаются и растут дети, где есть любовь и поддержка.», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.