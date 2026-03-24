Общество 24.03.2026 в 09:14

В Бурятии вручили жилищные сертификаты 21 молодой семье

На эти цели направили свыше 70 млн рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

Накануне в Бурятии прошла торжественная церемония вручения жилищных сертификатов. Поддержку в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» оказали 21 молодой семье.

На эти цели направили более 70 миллионов рублей. В этом году поддержку получили 66 многодетных семей и семей участников СВО из разных районов республики, а за последние годы – более 1100 семей.

«Программа реализуется по инициативе президента России Владимира Путина не первый год. Это дает возможность большим семьям становиться еще больше, а значит улучшать демографию нашей республики. Искренне рад за каждую семью. Дом – это не просто стены. Это место, где рождается счастье, где рождаются и растут дети, где есть любовь и поддержка.», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

 

Теги
семья поддержка жилье

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru