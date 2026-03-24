24.03.2026 в 09:29
Верховный суд Бурятии переезжает в новое здание
Он будет работать в 40-м квартале
Текст: Карина Перова
Верховный суд Республики Бурятия переезжает из центра Улан-Удэ. Современное здание расположено в 40-м квартале – на улице Жердева, 91. Высший судебный орган будет работать на новом месте с 30 марта.
В связи с переездом с 27 по 31 марта получение справочной информации возможно по следующим телефонным номерам:
по гражданским, административным и делам об административных правонарушениях – 8(3012)217-462;
по общим вопросам и уголовным делам – 8(3012)218-560.
ТегиВерховный суд