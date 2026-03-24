Общество 24.03.2026 в 09:29

Верховный суд Бурятии переезжает в новое здание

Он будет работать в 40-м квартале
A- A+
Текст: Карина Перова
Верховный суд Бурятии переезжает в новое здание
Фото: архив «Номер один»

Верховный суд Республики Бурятия переезжает из центра Улан-Удэ. Современное здание расположено в 40-м квартале – на улице Жердева, 91. Высший судебный орган будет работать на новом месте с 30 марта.

В связи с переездом с 27 по 31 марта получение справочной информации возможно по следующим телефонным номерам:

  • по гражданским, административным и делам об административных правонарушениях – 8(3012)217-462;

  • по общим вопросам и уголовным делам – 8(3012)218-560.

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru