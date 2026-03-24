Две улан-удэнки едва не лишись 800 тысяч рублей из-за «домофона и счетчика»

Текст: Карина Перова
Телефонные мошенники вновь начали обманывать жителей Бурятии под предлогом установки домофонов, выдачи ключей и проверки электросчётчиков. Ранее две пенсионерки из Улан-Удэ едва не лишились 800 тысяч рублей (общая сумма).

Так, 70-летней горожанке позвонил через мессенджер лжесотрудник службы обслуживания многоквартирного дома. Он заявил о плановой замене домофонов и убедил женщину сообщить код из СМС, полученный от стороннего сервиса.

После улан-удэнке начали звонить якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Аферисты сообщили, что её данные скомпрометированы, и предложили «защитить» сбережения от хищения: снять 200 тысяч рублей и перевести их на «безопасный счёт» через банкомат.

Пенсионерка поверила и отправилась в банк. К счастью, сотрудники финансовой организации открыли ей на все глаза, и женщина осознала, что стала жертвой жуликов. Сбережения удалось сохранить.

А у 66-летней жительницы столицы Бурятии чуть не увели 600 тысяч рублей из-за схемы с «проверкой счётчиков». Телефонный аферист представился работником энергоснабжающей компании и потребовал код из СМС для «подтверждения записи».

Затем ей позвонил «представитель портала «Госуслуги», сообщив о взломе аккаунта и предупредив о скором звонке якобы сотрудника Роскомнадзора. Женщину запугали тем, что из-за названного кода на ее имя оформили доверенность на третье лицо, которое является террористом.

Далее улан-удэнку переключили на «сотрудников правоохранительных органов», которые настояли на срочном снятии наличных и переводе их на «безопасный счёт». Женщина направилась в банк и сняла деньги, но в этот момент ей позвонила родственница.

«Выслушав ситуацию, близкий человек сразу распознал схему мошенников и настоял на обращении в полицию. Благодаря своевременному вмешательству сбережения удалось сохранить. Пострадавшие ранее знали о данных видах мошенничества, однако доверились звонившим. С ними проведены профилактические беседы. По фактам покушения на мошенничество возбуждены уголовные дела», - рассказали в МВД по Бурятии.

