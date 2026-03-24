Росгвардейцы Бурятии выявили нарушения в котельной Заиграево

В Бурятии сотрудники Росгвардии проверили котельную в поселке Заиграево. Правоохранители выявили на объекте топливно-энергетического комплекса ряд нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности.

Нарекания касались инженерно-технической укрепленности и физической защиты котельной. Должностное и юридическое лица привлекли к административной ответственности.

«С начала года по результатам проверки 4 объектов зафиксировано порядка 20 нарушений обязательных требований. В этом году запланировано проведение плановых проверок в отношении 13 категорированных объектов топливно-энергетического комплекса региона», - отметили в Росгвардии по Бурятии.