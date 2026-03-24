Общество 24.03.2026 в 11:14

Коммунальщики Улан-Удэ получили новую уборочную машину

Она значительно эффективнее, чем имеющиеся в городе образцы техники
Текст: Андрей Константинов
Коммунальщики Улан-Удэ получили новую уборочную машину
Фото: скриншот видео
Новая механическая подметально-уборочная машина ПУМ 6ХL на базе самосвала КАМАЗ поступила в Комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, она предназначена не только для борьбы с песком, пылью и мусором на городских дорогах и тротуарах. Летом универсальная машина будет подметать, а зимой, после снятия навесного оборудования, будет вывозить снег. 

В настоящее время в парке комбината имеется четыре подметально-уборочных машины в модификации прицепа к тракторам. ПУМ 6ХL работает быстрее и эффективнее. Другие подметально-уборочные комплексы состоят из грузовика и отдельного прицепа. Для управления ими, кроме шофёра, нужен и оператор. 

Для работы на ПУМ 6ХL нужен только водитель. Две малые щётки сметают песок и мусор к центру автомобиля, а большая направляет их на транспортёр, а потом – напрямую в кузов самосвала. 

– Техника работает почти всегда на пределе, поэтому новые единицы очень нужны. Ежегодно увеличивается объём подсыпки в зимний период, из-за чего увеличиваются и объёмы работ по его уборке. Сейчас, весной, песок нужно убрать в максимально сжатые сроки. С такой современной техникой это будет намного эффективнее, – рассказал главный инженер Комбината по благоустройству Артур Пишков. 

Новая механическая подметально-уборочная машина уже чистит дороги столицы Бурятии от песка и пыли.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
