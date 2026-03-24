В заказнике Бурятии поймали двух нарушителей

Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» поймали двух нарушителей в Кижингинском заказнике. Они находились на особо охраняемой природной территории (ООПТ) без согласования на посещение.

В надзорном ведомстве предположили, что мужчины планировали рубить лес. На них составили два административных протокола за нарушение режима охраны заказника (по ст. 8.39 КоАП РФ).

По данной статье штраф на граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

«Самовольно находиться на территории ООПТ запрещено. Также запрещены нахождение с оружием, охота, рубка деревья, езда на автотранспорте (кроме спецслужб), размещение свалок и другие виды ограничений в соответствии с природоохранным законодательством», - отметили в учреждении.