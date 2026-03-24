Общество 24.03.2026 в 12:10

В заказнике Бурятии поймали двух нарушителей

Предварительно, те планировали рубить лес
Текст: Карина Перова
Фото: БУ «Бурприрода»

Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» поймали двух нарушителей в Кижингинском заказнике. Они находились на особо охраняемой природной территории (ООПТ) без согласования на посещение.

В надзорном ведомстве предположили, что мужчины планировали рубить лес. На них составили два административных протокола за нарушение режима охраны заказника (по ст. 8.39 КоАП РФ).

По данной статье штраф на граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

«Самовольно находиться на территории ООПТ запрещено. Также запрещены нахождение с оружием, охота, рубка деревья, езда на автотранспорте (кроме спецслужб), размещение свалок и другие виды ограничений в соответствии с природоохранным законодательством», - отметили в учреждении.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
