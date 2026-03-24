В Улан-Удэ талая вода угрожает жителям частного сектора

В столице Бурятии талые воды начали приносить неприятности жителям частного сектора. Так, в поселке Зеленхоз дом горожанки подтапливает уже несколько лет подряд.

Вода в гаражах и подпольях. До выхода в дом остались считанные сантиметры. По словам местных, машина откачки к ним не приезжает, несмотря на жалобы.

«Приходится справляться своими силами: делали яму, откачивали воду мотопомпой через железную дорогу. Железнодорожники такие меры не одобрили, помпы убрали. Говорят, что это опасно для путей, может размыть», - пишет паблик «Весь Улан-Удэ».