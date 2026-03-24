Житель Бурятии забросал «скорую» камнями

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали очередного хулигана, оскорблявшего и пугавшего медиков. Правоохранители прибыли на сигнал «тревожной кнопки», которая сработала в карете «скорой». Дебошир пытался скрыться от правоохранителей на другой стороне дороги.

Выяснилось, что врачей вызвали прохожие, которые заметили лежащего на улице мужчину. Когда медработники приехали, тот очнулся и стал агрессивно себя вести: кидаться камнями в автомобиль «скорой», оскорблять бригаду и нарушать общественный порядок. Опасаясь явно нетрезвого агрессора, врачи нажали «тревожную кнопку».

«Росгвардейцы догнали нарушителя, который стал оказывать активное сопротивление законным требованиям сотрудников Росгвардии, и задержали его. Когда задержанного доставили в полицию, там выяснилось, что 23-летний житель Закаменского района ранее неоднократно судим, а в настоящее время находится в федеральном розыске», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

На злоумышленника составили административные протоколы за нарушение общественного порядка и неповиновение законному требованию сотрудника Росгвардии. После мужчину передали инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.