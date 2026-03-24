Общество 24.03.2026 в 12:43

Житель Бурятии забросал «скорую» камнями

Мужчина не принял помощь прибывших медиков
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали очередного хулигана, оскорблявшего и пугавшего медиков. Правоохранители прибыли на сигнал «тревожной кнопки», которая сработала в карете «скорой». Дебошир пытался скрыться от правоохранителей на другой стороне дороги.

Выяснилось, что врачей вызвали прохожие, которые заметили лежащего на улице мужчину. Когда медработники приехали, тот очнулся и стал агрессивно себя вести: кидаться камнями в автомобиль «скорой», оскорблять бригаду и нарушать общественный порядок. Опасаясь явно нетрезвого агрессора, врачи нажали «тревожную кнопку».

«Росгвардейцы догнали нарушителя, который стал оказывать активное сопротивление законным требованиям сотрудников Росгвардии, и задержали его. Когда задержанного доставили в полицию, там выяснилось, что 23-летний житель Закаменского района ранее неоднократно судим, а в настоящее время находится в федеральном розыске», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

На злоумышленника составили административные протоколы за нарушение общественного порядка и неповиновение законному требованию сотрудника Росгвардии. После мужчину передали инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
