Открылся приём заявок на восьмой поток программы «Архитекторы.рф»
23 марта стартовал отборочный этап бесплатной лидерской программы «Архитекторы.рф». Участниками станут 100 специалистов из разных регионов России. Прием заявок продлится до 12 апреля. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Сегодня мы даём старт новому набору программы. Масштаб задач стоит колоссальный: создать 200 мастер‑планов к 2030 году. И успех напрямую зависит от профессионализма и кадрового потенциала отрасли. Уверен, что для участников программа станет особенным этапом, открывающим новые горизонты для позитивных изменений в родных городах», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.
В конкурсном отборе могут принять участие архитекторы, градостроители и представители других дисциплин.
Финалистов ждёт образовательная программа продолжительностью 9 месяцев с очными модулями, экспедициями по России и за рубеж, работой в проектных группах.
