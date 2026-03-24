В Бурятии врачи помогли вылечить туберкулез ВИЧ-положительной женщине

В Бурятии врачи СПИД-Центра помогли вылечить туберкулез ВИЧ-положительной женщине. Такое сочетание заболеваний крайне опасно – год назад жизнь пациентки висела на волоске.

Сейчас женщине 46 лет, она состоялась как мать, специалист и бабушка. В 43 года пыталась устроить свою личную жизнь после развода. Встретила мужчину, но он был болен ВИЧ-инфекцией. «Он об этом не знал. Узнали вместе. Оказалось, его бывшая уже давно болела, но тоже не подозревала об этом», - рассказала жительница.

Спустя 3 года женщина резко заболела: появилась лихорадка, сильный кашель, воспалились лимфоузлы, повышенная потливость. Оказалось, ВИЧ в ее организме активно разрушал иммунитет, и на этом фоне она воздушно-капельным путем заразилась туберкулезом. Еще немного и он начал бы поражать не только легкие, но и суставы, почки, печень.

Врачам СПИД-Центра и противотуберкулезной службы понадобилось 9 месяцев, чтобы восстановить здоровье пациентки.

«Немаловажным фактором оказалась личная собранность женщины, она не пропускала приёмы препаратов, регулярно наблюдалась у врачей, отказалась от вредных привычек. Сейчас она, наконец, снова может нянчить внуков, вернулась на любимую работу», - рассказали в медучреждении.