Мэр Улан-Удэ вручил молодым семьям сертификаты на жилье

– Очень приятно находится в этом зале с вами, в этот радостный для вашей семьи момент. Семья – это целый мир со своими радостями, где пишется каждый день своя история. Мы с супругой и детьми тоже жили на съемных квартирах, в общежитиях, и мечтали о своем уголке. По себе знаем: когда появляется свой дом – в жизни меняется практически всё. Я рад, что у вас появляется эта возможность. И сертификаты, которые вы сегодня получаете, откроют дверь в счастливую жизнь, – сказал Игорь Шутенков.





– Я рад, что у вас сегодня есть возможность получить поддержку для решения своих житейских вопросов обеспечения жильем. Это дает возможность большим семьям становиться еще больше. Потому что счастье нельзя купить, счастье можно только родить. Пусть счастья у нас в республике будет еще больше! – сказал Алексей Цыденов.









Шесть семей из Улан-Удэ улучшат жилищные условия благодаря программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Мэр Улан-Удэ вручил им сертификаты на приобретение или строительство жилья.Глава Бурятии Алексей Цыденов вручал сертификаты семьям из 17 районов республики. Он отметил, что программа реализуется по поручению президента России, который последовательно ставит во главу государственной политики вопросы семьи, материнства и детства, поддержки молодых семей.Супруги Мироновы, Андрей и Елена, пришли с тремя детьми, самому младшему из них нет и года.– Очень ждали. Сегодня день очень волнительный для нас. Когда узнали, что получаем сертификат, счастье было неимоверное. Мы всей семьей радовались этому. Для нас это очень большая поддержка, так как я сейчас – мама в декрете и доход у нас небольшой, – сказала Елена.Арья, глава молодой семьи Чимитовых, также пришел с женой Оюной и тремя сыновьями.– Недавно нам позвонили, и я даже не поверил. Хорошо, что получилось у нас. Желаю дальнейшего развития программе. В принципе, сложностей со сбором документов не было. Сертификат пойдет на погашение ипотеки, – сказал Арья.За последние пять лет реализации программы по обеспечению жильем молодых семей в Улан-Удэ социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 56 семей.В программе могут принять участие как полные, так и неполные семьи. Возраст супругов или единственного родителя не должен превышать 35 лет. Важное условие – семья должна стоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.По всем вопросам можно обратиться в отделы по жилищным вопросам и обращениям граждан районных администраций по месту регистрации:Октябрьский – 41-59-01, 43-67-61Железнодорожный – 44-79-70, 44-83-90Советский – 21-27-52, 21-56-02Фото: мэрия Улан-Удэ