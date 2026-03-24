«Мы были в шоке — откуда такие суммы?»

В Новосибирске жители девятиэтажки получили квитанции с 55 тысячами долга за капремонт
В Новосибирске жители панельной девятиэтажки на улице Переездной поменяли ЖСК на УК и получили в расчетках огромный долг по капремонту за 12 лет. Как это произошло, сибиряки рассказали КП-Новосибирск.

- Нашему дому 50 лет, он строился кооперативно, и у нас всегда было ЖСК. Каждые два года мы переизбирали председателей, они часто менялись, предпоследний начал управлять домом с 2017 года. Сначала он вроде прислушивался к жителям, а потом вообще перестал отчитываться и делал всё так, как сам хотел. Назначил себе зарплату в 100 тысяч рублей, жену сделал бухгалтером, нанял приятелей сантехником, электриком и дворником. Весь дом собирал по 250-300 тысяч на текущий ремонт, половина из которых уходила на зарплаты семье и друзьям председателя. В 2023 году мы собрали кворум и переизбрали председателя, но он подделал подписи и в мае 2024 года возобновил свои полномочия. Мы обратились в суд, и через 9 месяцев он признался в фальсификации подписей, после чего суд отстранил его от управления домом, — объяснил КП-Новосибирск житель дома.

По словам жильцов, с 2014 года они собирали взносы на капремонт на спецсчет, за это время у дома появилось множество проблем. Новый председатель организовала ремонт протекающей крыши — нашла подрядчика, провела голосование. После чего жители поменяли ЖСК на управляющую компанию. И уже после этого с августа по октябрь рабочие отремонтировали кровлю девятиэтажки за 7 миллионов рублей.

10 декабря мэрия Новосибирска вынесла постановление передать спецсчет в управление Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области в соответствии с законом. С 1 января 2026 года спецсчет был передан фонду, а 5 февраля жильцы получили квитанции с огромными долгами за капремонт.

- Большинство жильцов исправно оплачивало капремонт, и тут на каждую квартиру начислили по 50-55 тысяч рублей за прошедшие 12 лет. Все были в шоке — откуда такие суммы? Особенно пенсионеры, которых у нас большинство. Через две недели Фонд модернизации нам ответил: суммы начислены верно, так как никто не передавал им информацию о начислениях на спецсчет, — рассказала бывший председатель ЖСК.

Жильцы обратились к начальнику абонентского отдела фонда и предоставили документы о капремонте крыши. После этого фонд произвел перерасчет.

- В марте нам уменьшили суммы долга до 20-22 тысяч рублей на квартиру. Тогда бывший председатель закрыла спецсчет в банке и перечислила оставшиеся более 3,6 миллиона рублей фонду модернизации ЖКХ. Этих денег должно было хватить, чтобы сделать перерасчет, и долги были бы закрыты. Но фонд потребовал предоставить акты приема-передачи средств, заполнить которые мы не можем. ЖСК ликвидировано, и доступа к данным у жильцов и бывшего председателя нет. Доступ есть у нынешнего оператора спецсчета — фонда модернизации. Но они отказываются запрашивать данные, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Жильцы подали жалобы в Государственную жилищную инспекцию, в прокуратуру Новосибирской области. Член попечительского совета при Фонде модернизации ЖКХ Сергей Аверьяскин пообещал разобраться в ситуации.

- Исходя из документов, есть факты непредоставления информации о начислениях и сборах во время действия специального счета в этом доме. Возможно, в ЖСК утратили какую-то часть информации, и им сейчас сложно предоставить ее в Фонд модернизации ЖКХ для перерасчета долгов. Нужно просто собрать у жителей их информацию об оплатах за необходимые периоды. Системы биллинга могут выдать жителям такую информацию, — объяснил Сергей Аверьяскин.

