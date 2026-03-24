В Улан-Удэ инженер БГУ украл 1,6 млн рублей, выделенные на возведение общежития

В Бурятии ведущего инженера отдела капитального строительства Бурятского государственного университета подозревают в хищении более 1,6 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены на строительство студенческого общежития № 1 по ул. Пушкина, 25. По факту мошенничества в особо крупном размере завели уголовное дело.

По местам жительства и работы 48‑летнего подозреваемого провели обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительно, контракт на возведение общежития между БГУ и подрядчиком был заключён в 2019 году. Сумма составила более 436 млн рублей. Фигурант осуществлял контроль за работами на указанном объекте. Угрожая неоплатой за ранее выполненные работы, он принудил подрядчика передать ему обязательства по выполнению оставшихся работ по контракту. В мае 2025 года инженер заключил с подконтрольной ему организацией договор субподряда на выполнение оставшегося объёма работ. В документах он назначил своего сына в качестве директора и учредителя данного общества.

«После этого под его руководством были подписаны акты выполненных работ за фактически невыполненные работы – по установке и разборке наружных инвентарных лесов, а также по устройству балконных витражей на общую сумму 1,6 млн рублей. Эти средства были выведены и похищены злоумышленником, который распорядился ими по собственному усмотрению», - рассказали в МВД по Бурятии.

В СУ СКР по Бурятии добавили, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.