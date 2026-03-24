В Улан-Удэ на Шишковке борются с бурными талыми водами. Сейчас на улице Осипенко производится отсыпка и грейдирование промоин. Специалисты устраняют неровности и укрепляют дорожное полотно.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты в зоне проведения работ.

«В связи с аномальным количеством талых вод Комбинат по благоустройству не успевает выезжать на все заявки от жителей. Просим проявить терпение – специалисты постараются обработать каждое обращение в кратчайшие сроки», - прокомментировали в администрации Железнодорожного района.

В КБУ добавили, что за вчерашний день было откачано 1,5 тысячи кубометров воды (примерно 214 вакуумных машин).

Засыпаны щебнем промоины и размывы главных грунтовых дорог в СНТ «Тепловик», «1-е поле» в Забайкальском, в микрорайоне Вагжанова. На ул. Дивизионная 2-й участок создаётся защитная насыпь для домов от подтопления талых вод.

