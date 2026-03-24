24.03.2026 в 15:37

В Улан-Удэ на Шишковке борются с бурными талыми водами

Коммунальщики производят отсыпку и грейдирование промоин
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Железнодорожного района

В Улан-Удэ на Шишковке борются с бурными талыми водами. Сейчас на улице Осипенко производится отсыпка и грейдирование промоин. Специалисты устраняют неровности и укрепляют дорожное полотно.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты в зоне проведения работ.

«В связи с аномальным количеством талых вод Комбинат по благоустройству не успевает выезжать на все заявки от жителей. Просим проявить терпение – специалисты постараются обработать каждое обращение в кратчайшие сроки», - прокомментировали в администрации Железнодорожного района.

В КБУ добавили, что за вчерашний день было откачано 1,5 тысячи кубометров воды (примерно 214 вакуумных машин).

Засыпаны щебнем промоины и размывы главных грунтовых дорог в СНТ «Тепловик», «1-е поле» в Забайкальском, в микрорайоне Вагжанова. На ул. Дивизионная 2-й участок создаётся защитная насыпь для домов от подтопления талых вод.

Ранее «Номер один» сообщал о подтоплении дома в поселке Зеленхоз.

Теги
талые воды дорога шишковка

Все новости

В Улан-Удэ на Шишковке борются с бурными талыми водами
24.03.2026 в 15:37
В Монголии обсудили вклад российско-монгольской железной дороги в экономику страны
24.03.2026 в 15:29
В Улан-Удэ инженер БГУ украл 1,6 млн рублей, выделенные на возведение общежития
24.03.2026 в 15:13
«Мы были в шоке — откуда такие суммы?»
24.03.2026 в 15:01
Мэр Улан-Удэ вручил молодым семьям сертификаты на жилье
24.03.2026 в 14:12
В Бурятии врачи помогли вылечить туберкулез ВИЧ-положительной женщине
24.03.2026 в 14:08
Открылся приём заявок на восьмой поток программы «Архитекторы.рф»
24.03.2026 в 13:44
Правительство Монголии взыскивает долги с попавших в кризис банков и застройщиков
24.03.2026 в 13:30
Великобритания поможет Монголии построить метро
24.03.2026 в 13:25
В Бурятии подросток три месяца обворовывал путешествующую тетю
24.03.2026 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Монголии обсудили вклад российско-монгольской железной дороги в экономику страны
Значение железнодорожного сектора страны возрастает по мере увеличения экспорта
24.03.2026 в 15:29
В Улан-Удэ инженер БГУ украл 1,6 млн рублей, выделенные на возведение общежития
Для этого фигурант разработал мошенническую схему
24.03.2026 в 15:13
«Мы были в шоке — откуда такие суммы?»
В Новосибирске жители девятиэтажки получили квитанции с 55 тысячами долга за капремонт
24.03.2026 в 15:01
Мэр Улан-Удэ вручил молодым семьям сертификаты на жилье
Они улучшили жилищные условия благодаря президентской программе
24.03.2026 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru