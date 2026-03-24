В Бурятии строят большой откормочный комплекс

– Помогаем предприятию сельскохозяйственными субсидиями. Предприятие современное: новая техника, выстроенные процессы, квалифицированные специалисты — 54 рабочих места создано: агрономы, ветеринары, зоотехники. Всё делается по науке, с хорошим заделом на будущее. Уже работает первый блок, завезли скот, параллельно развивается инфраструктура — построены общежитие, столовая, хозяйственные объекты. Планируют запуск убойного цеха и элеватора. В этом году ориентировочно дадут 300 тонн готовой мясной продукции, - сообщил Алексей Цыденов.





Проект рассчитан до 2040 года. Как рассказал заместитель генерального директора ООО «Наследие» Алексей Николаев, в 2025 году предприятие закупило 620 телят в Закаменском районе, которые сейчас стоят на откорме. В 2026 году планируется закупить еще 2,5 тысячи голов. Для этих целей дополнительно строятся четыре телятника.





В Джидинском районе Бурятии компания «Наследие» строит масштабный откормочный комплекс, который станет самым крупным проектом в сфере мясного скотоводства за всю историю республики. Стоимость объекта уже превысила 430 млн рублей. Сегодня в ходе рабочей поездки в Джидинский район комплекс посетил глава Бурятии.В прошлом сезоне хозяйство впервые обработало и убрало урожай с 6,5 тысячи гектаров земли.– Наше предприятие рассчитано на то, что мы в течение 4 лет нарастим выпуск готовой продукции. Это 5 тысяч голов скота, которые будут каждый год откармливаться. Приобретаться будут у населения эти телята. Каждый год будет выпуск убоя 5 тысяч голов скота, которое даёт 2,5 тысячи тонн мяса в год, - рассказал Алексей Николаев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии