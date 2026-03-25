Общество 25.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 25 марта
7-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, заниматься делами, связанными с землей и водой, совершать похоронный обряд по усопшим, строить дома и печи.
Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; заключать дружеские союзы (составлять договор), приводить невесту в дом, заниматься куплей-продажей, устраивать помолвки и свадьбы.
Стрижка волос: к ссоре и тяжбе.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие направления ничего плохого.
Фото: Номер один
