Зурхай на среду, 25 марта

7-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, заниматься делами, связанными с землей и водой, совершать похоронный обряд по усопшим, строить дома и печи.

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; заключать дружеские союзы (составлять договор), приводить невесту в дом, заниматься куплей-продажей, устраивать помолвки и свадьбы.

Стрижка волос: к ссоре и тяжбе.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие направления ничего плохого.

