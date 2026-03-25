25.03.2026 в 09:21

В Иркутской области дополнительно газифицируют 11 тысяч домов

«Газпром», потеряв европейский рынок, развернулся к внутреннему
Текст: Иван Иванов
В рамках реализации новой программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2026–2030 годы стартовала работа по улучшению энергетической инфраструктуры региона.

В ходе заседания регионального штаба по газификации было подчеркнуто, что стратегия является ключевым документом для развития региона, направленным на повышение уровня газификации и энергии надежности. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, в рамках программы предусматривается подключение свыше 11 тысяч частных домовладений в девяти населённых пунктах, среди которых шесть расположены в Казачинско-Ленском районе, а также Жигалово, Усть-Кут и Киренск.

Также в планах перевести на природный газ 20 котельных, что не только повысит надежность теплоснабжения, но и положительно скажется на экологической ситуации. Для этого разрабатываются дорожные карты для каждого населенного пункта, входящего в программу, а регулярные заседания и постоянный мониторинг позволят оперативно решать возникающие вопросы.

Эти меры призваны существенно повысить уровень газификации в регионе, обеспечить социальную и экономическую стабильность, а также улучшить экологическую обстановку. Работа по газификации Иркутской области продолжается активно, и изменения уже заметны — многие сёла и города получают доступ к природному газу, что становится важным шагом в развитии региона. В немалой степени это связано с вынужденной переориентацией корпорации «Газпром» на внутренний рынок, поскольку европейский фактически был потерян после 2022 года.
иркутск

Все новости

На трассе в Бурятии из-за снегопада опрокинулась фура
25.03.2026 в 09:56
Монголия готовится к экономическому кризису
25.03.2026 в 09:54
В Улан-Удэ пассажиров просят готовить «наличку»
25.03.2026 в 09:50
ФАС заинтересовался схемой поставки датчиков глюкозы в Забайкалье
25.03.2026 в 09:46
В Бурятии осудили экс-чиновника за махинации с тремя квартирами
25.03.2026 в 09:42
Аферисты загнали в долги девушку из Бурятии, пожелавшую узнать дату своей смерти
25.03.2026 в 09:30
В Иркутской области дополнительно газифицируют 11 тысяч домов
25.03.2026 в 09:21
В Бурятии на пожаре погиб 51-летний мужчина
25.03.2026 в 09:11
Мошеннические схемы для родственников бойцов СВО
25.03.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 25 марта
25.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Монголия готовится к экономическому кризису
Из-за войны между США и Ираном страна рискует оказаться без импортных товаров и сырья
25.03.2026 в 09:54
В Улан-Удэ пассажиров просят готовить «наличку»
В автобусах временно не работают валидаторы из-за сбоя
25.03.2026 в 09:50
ФАС заинтересовался схемой поставки датчиков глюкозы в Забайкалье
В крупных торгах усмотрели признаки картельного сговора
25.03.2026 в 09:46
В Бурятии осудили экс-чиновника за махинации с тремя квартирами
Бывший глава МО «Новокижингинск» незаконно передал жилье трем женщинам
25.03.2026 в 09:42
