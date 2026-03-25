В Иркутской области дополнительно газифицируют 11 тысяч домов

В рамках реализации новой программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2026–2030 годы стартовала работа по улучшению энергетической инфраструктуры региона.В ходе заседания регионального штаба по газификации было подчеркнуто, что стратегия является ключевым документом для развития региона, направленным на повышение уровня газификации и энергии надежности. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, в рамках программы предусматривается подключение свыше 11 тысяч частных домовладений в девяти населённых пунктах, среди которых шесть расположены в Казачинско-Ленском районе, а также Жигалово, Усть-Кут и Киренск.Также в планах перевести на природный газ 20 котельных, что не только повысит надежность теплоснабжения, но и положительно скажется на экологической ситуации. Для этого разрабатываются дорожные карты для каждого населенного пункта, входящего в программу, а регулярные заседания и постоянный мониторинг позволят оперативно решать возникающие вопросы.Эти меры призваны существенно повысить уровень газификации в регионе, обеспечить социальную и экономическую стабильность, а также улучшить экологическую обстановку. Работа по газификации Иркутской области продолжается активно, и изменения уже заметны — многие сёла и города получают доступ к природному газу, что становится важным шагом в развитии региона. В немалой степени это связано с вынужденной переориентацией корпорации «Газпром» на внутренний рынок, поскольку европейский фактически был потерян после 2022 года.