Общество 25.03.2026 в 09:21
В Иркутской области дополнительно газифицируют 11 тысяч домов
«Газпром», потеряв европейский рынок, развернулся к внутреннему
Текст: Иван Иванов
В рамках реализации новой программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2026–2030 годы стартовала работа по улучшению энергетической инфраструктуры региона.
В ходе заседания регионального штаба по газификации было подчеркнуто, что стратегия является ключевым документом для развития региона, направленным на повышение уровня газификации и энергии надежности. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, в рамках программы предусматривается подключение свыше 11 тысяч частных домовладений в девяти населённых пунктах, среди которых шесть расположены в Казачинско-Ленском районе, а также Жигалово, Усть-Кут и Киренск.
Также в планах перевести на природный газ 20 котельных, что не только повысит надежность теплоснабжения, но и положительно скажется на экологической ситуации. Для этого разрабатываются дорожные карты для каждого населенного пункта, входящего в программу, а регулярные заседания и постоянный мониторинг позволят оперативно решать возникающие вопросы.
Эти меры призваны существенно повысить уровень газификации в регионе, обеспечить социальную и экономическую стабильность, а также улучшить экологическую обстановку. Работа по газификации Иркутской области продолжается активно, и изменения уже заметны — многие сёла и города получают доступ к природному газу, что становится важным шагом в развитии региона. В немалой степени это связано с вынужденной переориентацией корпорации «Газпром» на внутренний рынок, поскольку европейский фактически был потерян после 2022 года.
