Аферисты загнали в долги девушку из Бурятии, пожелавшую узнать дату своей смерти

За минувшие сутки мошенники увели у жителей Бурятии более 680 тысяч рублей. Люди повелись на провокационные заголовки «Узнай свою дату смерти», «Проверь долги», «Получи выплату», «Это ты на фото?» и перешли по ссылке. После установки вредоносных приложений аферисты получили полный доступ к устройствам и оформили на имя жертв микрозаймы.

Так, жулики взломали аккаунт на портале «Госуслуги» 23-летней жительницы села Бичура и оформили на нее три микрозайма на сумму около 40 тыс. рублей. Девушка клюнула на призыв в мессенджере и решила «узнать свою дату смерти». После перехода по ссылке ей стали приходить уведомления об одобрении займов. Она тут же сообщила об этом в полицию.

А 50-летняя улан-удэнка перешла по ссылке из сообщения «Это ты на фото?», оказавшейся вредоносным файлом для установки программы удалённого доступа. После этого мессенджер перестал работать, переписка исчезла. Затем горожанка увидела в личном кабинете «Госуслуг» сообщение о просроченной задолженности в нескольких микрофинансовых организациях на общую сумму 40 тысяч рублей.

25-летняя жительница Бичурского района скачала приложение, которое якобы позволяло найти пропавших без вести. После установки на её телефон стали приходить уведомления об одобрении микрозаймов, которые она приняла за спам. О мошенничестве девушка узнала только после звонков коллекторов. Ущерб составил 18 тыс. рублей.

«Ещё один 25-летний житель региона предоставил доступ к своему аккаунту после перехода по ссылке в группе с информацией о патрулях ДПС. От его имени были оформлены три микрозайма на общую сумму 43 500 рублей», - рассказали в МВД по Бурятии.