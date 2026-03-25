Общество 25.03.2026 в 09:42

В Бурятии осудили экс-чиновника за махинации с тремя квартирами

Бывший глава МО «Новокижингинск» незаконно передал жилье трем женщинам
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии перед судом предстал бывший глава муниципального образования «Новокижингинск». Экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий.

Напомним, мужчина незаконно передал в собственность третьим лицам (двум подчиненным работницам администрации и одной знакомой местной жительнице) три жилых помещения для последующего признания их аварийными и получения выкупной стоимости квартир. Общая площадь жилья составила 153,9 кв. м.

Как ранее сообщали в СУ СКР по РБ, своими действиями обвиняемый причинил ущерб казне муниципального образования на общую сумму более 1,2 млн рублей.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

 

