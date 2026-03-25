25.03.2026
ФАС заинтересовался схемой поставки датчиков глюкозы в Забайкалье
В крупных торгах усмотрели признаки картельного сговора
Текст: Иван Иванов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк» по подозрению в картельном сговоре при проведении крупной закупки систем мониторинга глюкозы на сумму более 2,5 миллиарда рублей.
Как сообщает портал ZAB.RU, основным организатором тендера выступал Центр госзакупок Приморского края, что вызвало вопросы у специалистов, учитывая географическую связь победителя с этим регионом.
Поставки предполагалось осуществлять в течение восьми лет, начиная с 2027 года, включительно в Забайкалье — за это время регион должен был получить 81 тысячу датчиков уровня глюкозы. В общей сложности четыре региона планировали закупить около 570 тысяч комплектов медизделий, что должно было обеспечить современный мониторинг состояния пациентов с диабетом в Дальневосточном регионе.
Победителем тендера стала компания «Сайнокэ Трейд» из города Артём Приморского края, зарегистрированная в 2024 году. За год своего существования она участвовала в госзакупках на рекордную сумму — 2,5 миллиарда рублей, что совпадает с контрактной стоимостью. Компания занимается поставками продукции китайского производителя Sinocare. Согласно информации, на аукционе «Сайнокэ» снизила цену с 3 миллиардов до 2,5 миллиарда рублей, что является классической тактикой демонстрации «экономии» бюджетных средств.
Вторым фигурантом дела стала московская компания «Диатэк», работающая с 2009 года. Пока что ФАС не раскрывает подробности о связи между двумя компаниями, что вызывает дополнительное напряжение и подозрения в возможной сговоре.
Особое внимание вызывает факт, что конкурс проводился для выполнения офсетных обязательств: поставщик должен был инвестировать не менее 400 миллионов рублей в производство на территории Приморского края в течение 18 месяцев. Однако, по мнению экспертов, такая схема скорее напоминает фикцию — после заключения договора создание полноценного производства зачастую так и остается на бумаге, а реальные вложения и развитие предприятия не происходят.
Ранее подобные «инвестиционные» контракты уже подвергались критике со стороны антимонопольных органов, поскольку в большинстве случаев государства сталкиваются с ситуациями, когда крупные компании получают многомиллиардные заказы, а фактическое создание рабочих мощностей и производств остается лишь формальностью. В результате страдают регионы, так как реализованные планы по локализации зачастую не реализуются, а средства уходят за границу, оставляя региональные экономики без развития.
Теперь под угрозой не только сроки поставок, но и сама возможность появления полноценного производства датчиков глюкозы в Забайкалье и других территориях. Для жителей региона, ожидающих современные системы мониторинга, остается только надеяться, что расследование ФАС выявит все стороны сговора и защитит интересы населения, а не участников схемы, предпочитающих играть по старым правилам «на бумаге».
