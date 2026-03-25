Общество 25.03.2026 в 09:50
В Улан-Удэ пассажиров просят готовить «наличку»
В автобусах временно не работают валидаторы из-за сбоя
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пассажиров автобусов просят готовить «наличку». Как сообщили в МУП «Городские маршруты», произошел сбой в программном обеспечении работы валидаторов (терминала для оплаты проезда).
«Убедительно просим оплачивать проезд наличными денежными средствами, с помощью стационарных терминалов, установленных на поручнях транспортных средств, или при помощи СБП (по QR - коду). Приносим извинения за доставленные неудобства», - прокомментировали на предприятии.
Специалисты добавили, что проблема на стороне поставщика услуги. Ведутся работы по устранению сбоя.