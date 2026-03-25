Монголия готовится к экономическому кризису

Министр экономики и развития Монголии, Дж. Энхбаяр сообщил о потенциальных рисках, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке, и мерах, которые правительство планирует принять для их минимизации.Как сообщает пресс-служба монгольского правительства, министр отметил, что глобальные экономические кризисы цикличны, и текущая геополитическая напряженность лишь усугубляет ситуацию. Атаки на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке привели к серьезным сбоям на мировом нефтяном рынке. Ремонт поврежденных нефтеперерабатывающих заводов затянется на 4-5 лет, что в среднесрочной перспективе вызовет усиление экономического давления.Ожидается, что нехватка топлива и рост цен станут главными вызовами. В случае продолжения конфликта до конца 2026 года это может ударить по бюджету и финансовой стабильности Монголии. Министр привел пример удвоения цен на нефть и газ из-за задержек судоходства через Ормузский пролив, что уже вызвало серьезные сбои в мировой экономике.На текущий момент Монголия имеет достаточные запасы топлива, заверил Энхбаяр, однако предупредил о возможном росте цен. Несмотря на соглашение с Россией о стабилизации цены на АИ-92, стоимость дизельного топлива зависит от базовой цены на Сингапурской бирже. Если эта цена будет расти три месяца подряд, с 1 июля 2026 года вступят в силу новые условия ценовой реформы. По прогнозам министра, Монголия может столкнуться с топливным кризисом продолжительностью около четырех месяцев.В ответ на эти угрозы правительство разрабатывает меры, в том числе проект закона о гибком бюджетном управлении, который 25 марта представят в кабинете министров, а затем передадут в Большой Хурал как неотложный вопрос. Этот законопроект предусматривает создание режима жесткой экономии для госучреждений, их оптимизацию и ужесточение финансовых правил, ликвидацию дублирующих функций и государственных предприятий, а также регулирование долгов. В рамках усовершенствования системы будет проводиться постоянный мониторинг экономических показателей и координация политики между банками и министерствами. В случае необходимости возможна корректировка бюджета.Несмотря на текущие трудности, министерство напомнило об экономических достижениях за последний год: рекордные перевозки грузов на железных дорогах — 48 миллионов тонн, рекордное производство электроэнергии и тепла, а также экспорт угля на уровне 90 миллионов тонн. Уровень занятости в стране достиг 63%, ВВП на душу населения — 7200 долларов США. Эксперты оценивают экономику Монголии в 90 триллионов долларов, что свидетельствует о ее высокой стабильности.Однако министр подчеркнул: страна полностью использует свои энергетические ресурсы и уже не в состоянии удовлетворить растущий спрос. В связи с этим нужно ускорять развитие энергетического сектора и завершить строительство нефтеперерабатывающего завода. Важной задачей остается создание запасов топлива, семян, удобрений, а также поддержка стабильных поставок продовольствия и увеличение запасов лекарств и товаров стратегического значения — все это необходимо для устойчивости страны в условиях глобальной экономической нестабильности.