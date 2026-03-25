Общество 25.03.2026 в 10:05
Иркутские маршрутчики могут перестать обслуживать льготников с 1 мая
Бюджет не заплатил им за перевозку граждан из-за нехватки средств
Текст: Иван Иванов
Автобусные перевозчики Приангарья могут прекратить перевозить льготников с 1 мая, если региональное правительство не погасит задолженность за 2025 год. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на представителей ассоциации перевозчиков АПАПИО.
Проблемы с оплатой за льготников возникли в конце 2025 года. Некоторые перевозчики грозили прекратить обслуживание с льготным проездом уже с января. Но тогда власти убедили предпринимателей продолжить перевозки в начале 2026-го. По словам Павла Волкова из АПАПИО, правительство области обещало нормализовать ситуацию в январе–феврале, и договоренности были письменно зафиксированы. На конец 2025 года долг областных властей перед автотранспортными предприятиями составлял около 700 млн рублей, к началу 2026-го его удалось снизить до 260 млн. Министр транспорта отметил, что власти стараются соблюдать ритмичность финансирования.
Соглашение предусматривало выплату задолженности, изменение схемы оплаты для льготников, а также полное финансирование перевозок на 2026 год. Но, по словам Волкова, к 24 марта эти пункты не выполнены.
Президент ассоциации Сергей Шарков подчеркнул, что СМИ и Telegram-каналы несправедливо изображают перевозчиков как шантажистов. Он отметил, что у них долг не за два-три месяца, а за почти год, и сравнил ситуацию с пациентом на кислородной маске, которому медленно перекрывают поддержку, чтобы вывести из строя.
Шарков заявил, что перевозчики остаются надежными партнерами правительства и не остановили льготные перевозки. Однако долг за 2025 год составляет около 260 млн рублей, и он предложил изменить формат выплаты — чтобы деньги поступали напрямую льготникам на карты ЕСПБ. Он сообщил, что министр попросил дать время до 15 апреля.
В то же время бизнесмен опасается, что без погашения долгов он может отказаться от перевозки льготников уже с 1 мая — что, по его словам, было бы опасным и неправильно с точки зрения ответственности и социальной защиты. Многим предпринимателям было бы проще работать только с наличной оплатой и без льгот, но они готовы продолжать обслуживать социальные категории, несмотря на сложную ситуацию.
Напомним, в 2025-м году Иркутская область столкнулась жесточайшим падением собираемости налогов от экспортных компаний региона. Последние пострадали из-за западных санкций и потери рынков сбыта.
Проблемы с оплатой за льготников возникли в конце 2025 года. Некоторые перевозчики грозили прекратить обслуживание с льготным проездом уже с января. Но тогда власти убедили предпринимателей продолжить перевозки в начале 2026-го. По словам Павла Волкова из АПАПИО, правительство области обещало нормализовать ситуацию в январе–феврале, и договоренности были письменно зафиксированы. На конец 2025 года долг областных властей перед автотранспортными предприятиями составлял около 700 млн рублей, к началу 2026-го его удалось снизить до 260 млн. Министр транспорта отметил, что власти стараются соблюдать ритмичность финансирования.
Соглашение предусматривало выплату задолженности, изменение схемы оплаты для льготников, а также полное финансирование перевозок на 2026 год. Но, по словам Волкова, к 24 марта эти пункты не выполнены.
Президент ассоциации Сергей Шарков подчеркнул, что СМИ и Telegram-каналы несправедливо изображают перевозчиков как шантажистов. Он отметил, что у них долг не за два-три месяца, а за почти год, и сравнил ситуацию с пациентом на кислородной маске, которому медленно перекрывают поддержку, чтобы вывести из строя.
Шарков заявил, что перевозчики остаются надежными партнерами правительства и не остановили льготные перевозки. Однако долг за 2025 год составляет около 260 млн рублей, и он предложил изменить формат выплаты — чтобы деньги поступали напрямую льготникам на карты ЕСПБ. Он сообщил, что министр попросил дать время до 15 апреля.
В то же время бизнесмен опасается, что без погашения долгов он может отказаться от перевозки льготников уже с 1 мая — что, по его словам, было бы опасным и неправильно с точки зрения ответственности и социальной защиты. Многим предпринимателям было бы проще работать только с наличной оплатой и без льгот, но они готовы продолжать обслуживать социальные категории, несмотря на сложную ситуацию.
Напомним, в 2025-м году Иркутская область столкнулась жесточайшим падением собираемости налогов от экспортных компаний региона. Последние пострадали из-за западных санкций и потери рынков сбыта.
