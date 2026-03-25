В Бурятии мужчин, часто посещающих сауны, отправят на сдачу спермограммы

Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ по проведению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин (ДОРЗ), посещение бань, саун и подобных заведений с высокими температурами может стать основанием для исследования качества спермы у мужчин.Как сообщает ТАСС, если в анкетах для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина укажет, что регулярно посещает бани, сауны и подобные заведения с повышенной температурой, ему будет рекомендовано пройти второй этап ДОРЗ. Этот этап включает сдачу спермограммы и консультацию врача-уролога, что позволяет своевременно выявить возможные проблемы с репродуктивным здоровьем.Таким образом, в рамках диспансеризации в Бурятии у мужчин появляется возможность бесплатно пройти это исследование. Для этого достаточно указать в анкете на частое посещение саун или бань, и медицинские специалисты организуют проведение спермограммы, что помогает своевременно диагностировать и при необходимости лечить возможные нарушения. Подобные меры призваны повысить информированность и обеспечить раннюю диагностику проблем, связанных с репродуктивным здоровьем мужчин и некоторым улучшением демографического кризиса.