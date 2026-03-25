Общество 25.03.2026 в 10:30

В Бурятии браконьер ловил омуль удочкой с десятью крючками

Мужчина предстанет перед судом
Текст: Карина Перова
В Бурятии 48-летний мужчина пойдет под суд за незаконный вылов омуля (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Байкальский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт.

В январе этого года браконьер добыл в запретный период на озере Байкал 35 особей омуля. Он использовал удочку, имеющую более десяти крючков.

Причиненный ущерб составил свыше 120 тысяч рублей. Позднее обвиняемый все добровольно возместил.

«Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Северобайкальского района для рассмотрения по существу», - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

