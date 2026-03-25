В Этномузее в Улан-Удэ родился рыжий пони

В зоосаде Этнографического музея в Улан-Удэ случилось пополнение. Пони Злата родила первенца – рыжего жеребёнка.

Как подчеркнули сотрудники Этномузея, сейчас счастливая мама с сынишкой живут в теплом зимнике, но уже начали выходить на прогулки. Посетители могут наблюдать, как малыш резвится в уличном вольере.

В учреждении объявили конкурс на самую милую кличку для новорожденного. Победитель получит фото с обитателем зоосада и памятный сувенир-сюрприз. Лучший вариант выберут путем голосования.

В комментариях под постом уже предлагают следующие клички: Улан, Шаралдай, Огонёк, Пинто, Янтарь, Хабар, Марик, Буцефал, Лучик, Коппер, Спирит и другие.