Общество 25.03.2026 в 10:45

В Этномузее в Улан-Удэ родился рыжий пони

В учреждении объявили конкурс на самую милую кличку для малыша
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Этнографический музей

В зоосаде Этнографического музея в Улан-Удэ случилось пополнение. Пони Злата родила первенца – рыжего жеребёнка.

Как подчеркнули сотрудники Этномузея, сейчас счастливая мама с сынишкой живут в теплом зимнике, но уже начали выходить на прогулки. Посетители могут наблюдать, как малыш резвится в уличном вольере.

В учреждении объявили конкурс на самую милую кличку для новорожденного. Победитель получит фото с обитателем зоосада и памятный сувенир-сюрприз. Лучший вариант выберут путем голосования.

В комментариях под постом уже предлагают следующие клички: Улан, Шаралдай, Огонёк, Пинто, Янтарь, Хабар, Марик, Буцефал, Лучик, Коппер, Спирит и другие.

Теги
этномузей пони зоосад

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru