Общество 25.03.2026 в 11:01

В Бурятии росгвардейцы вызволили из горящего дома двух жильцов

В числе эвакуированных была 86-летняя женщина
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В поселке Каменск Кабанского района Бурятии сотрудники Росгвардии, прапорщик полиции Артем Горяшин и старший сержант полиции Дмитрий Падерин, вызволили из горящего жилого дома двух человек.

Когда правоохранители прибыли на место, густой дым валил из окон и дверных проемов. Они преодолели плотную завесу через входную дверь и заметили квартире на первом этаже лежащего мужчину. Он не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Жильца эвакуировали на носилках и передали в карету «скорой».

На втором этаже к росгвардейцам за помощью обратился мужчина, который сообщил, что в квартире находится его 86-летняя женщина. Сотрудники вневедомственной охраны вынесли пенсионерку на руках и передали родственникам.

«Сотрудники Росгвардии представлены к поощрению командованием, а родственники спасенных поблагодарили их за помощь», - заключили в Росгвардии по Бурятии.

