Общество 25.03.2026 в 11:15

В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48

В этом году отремонтируют дорогу по улице Менжинского
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48
В Железнодорожном районе Улан-Удэ заасфальтируют дорогу по улице Менжинского. Участок длиной 160 метров попал в программу ремонта дорог 2026 года. Специалисты обеспечат подъезд к школе № 48 и её дошкольному отделению.

Подрядчик обустроит дорожное покрытие, тротуары и пешеходный переход, установит металлические ограждения и дорожные знаки, нанесет новую разметку.

«В этом году в городе отремонтируют ещё пять участков дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: на улицах Бабушкина, Юннатов, Светлая, Снежная и участок по улицам Шумяцкого и Жердева. Всего по нацпроектам с 2017 года в Улан-Удэ отремонтировали 166 участков дорог, это более 190 километров», - добавили в администрации города.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
